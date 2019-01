Una discussió familiar permet la detenció d'un home que tenia una ordre de recerca

El noi, de 31 anys, va oposar resistència a la seva detenció fins al punt de trencar una de les finestres del vehicle policial d’una puntada de peu

Actualitzada 07/01/2019 a les 11:11

Una discussió entre un pare i un fill al barri tarragoní de Bonavista ha acabat amb la detenció del jove, de 31 anys, per una ordre de crida i recerca. L’home va oposar una gran resistència durant la seva detenció fins al punt de trencar una de les finestres del cotxe de la Guàrdia Urbana.Els fets van succeir poc després de les 11h d’ahir diumenge, quan una patrulla que es trobava realitzant tasques de vigilància a Bonavista va ser requerida per dues persones que alertaven d'un possible aldarull a l'interior d'un domicili.Els agents van trobar-hi un pare i un fill que s'havien discutit. Després d'identificar les dues persones i fer les comprovacions pertinents, els agents van observar que al fill li constava un requeriment del jutjat d'instrucció número 6 de Tarragona.El jove va oposar una forta resistència durant la detenció i durant el trasllat a les dependències policials. De fet, l’home va ser capaç de trencar a puntades de peu una de les finestres de darrere del vehicle.