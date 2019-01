La Guàrdia Urbana ha instruït diligències a la dona per conduir sota la influència de begudes alcohòliques

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha obert diligències a una dona de 40 anys per conduir sota la influència de begudes alcohòliques. La conductora va topar amb un altre vehicle mentre circulava beguda i va marxar del lloc. Els agents la van anar a buscar al seu domicili gràcies a que una persona va facilitar la seva matrícula.Els agents del cos policial municipal van ser alertats, poc després de les 23h d’ahir diumenge, que s’havia produït un xoc entre dos vehicles al carrer Rovira i Virgili. Un dels cotxes havia marxat del lloc sense aturar-se.Com que el requirent havia facilitat la matrícula del vehicle els agents van presentar-se al domicili del titular i van trobar-hi els ocupants que acabaven d'arribar. Un d'ells, una dona de mitjana edat, presentava clars símptes d'haver begut. A petició dels agents, la dona va baixar al seu aparcament i va ensenyar el seu vehicle, que encara tenia el motor calent i tenia senyals d'haver patit una topada.La dona va ser traslladada a la comissaria de la Guàrdia urbana, on se li va practicar la prova d’alcoholèmia, que va donar un resultat positiu de 0,67 mg d’alcohol per litre d’aire espirat. Per aquest motiu, el cos policial va instruir diligències a la dona per un delicte contra la seguretat del trànsit.