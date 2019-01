Com a conseqüència, s'ha produït un incendi al tercer vehicle

Actualitzada 07/01/2019 a les 15:34

Una persona ha resultat ferida en un accident múltiple a TP-2031, carretera del Pont d'Armentera a Sant Pere i Sant Pau. Aquest s'ha produït passades les dues del migdia, on dos vehicles es trobaven aturats per girar cap a l'esquerra quan un tercer ha topat pel darrere del segon i aquest contra el primer. El xoc ha provocat un petit incendi al tercer vehicle.Fins al lloc dels fets, s'ha desplaçat la Guàrdia Urbana, dos dotacions de Bombers de la Generalitat i el SEM. Un dels ocupants d'un dels tres cotxes implicats ha resultat ferit lleu per una fuetada cervical.La Guàrdia Urbana ha tallat el trànsit durant una estona fins que han pogut habilitar un pas alternatiu. Més tard, ha tornat la normalitat a la circulació.