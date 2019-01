Proposen pagar entrada per veure el Pont del Diable per evitar més vandalisme

Fa una setmana van aparèixer pintades on es podia llegir «catalans fills de puta» i el dibuix d'un excrement sota la paraula «indepes»

Limonium, l'empresa que gestiona el parc històric del Pont del Diable de Tarragona, proposa que es pagui entrada per visitar aquest aqüeducte romà, Patrimoni de la Humanitat, per evitar que pateixi més vandalisme.El passat 1 de gener, el monument va aparèixer amb pintades en les quals podia llegir-se «catalans fills de puta» i el dibuix d'un excrement sota la paraula «indepes», totes dues en un afegit modern de l'aqüeducte romà, declarat Patrimoni mundial de la Humanitat per la UNESCO.Limonium, empresa gestora del parc ecològic i històric on es troba l'aqüeducte, proposa cobrar una entrada d'entre 3 i 5 euros i destinar els diners recaptats a augmentar la seguretat i la protecció de la zona.Un dels seus responsables, Sebastiano Alba, en declaracions a Tarragona Ràdio, ha lamentat que l'aqüeducte romà va patir diversos atacs més, a part de les pintades, i advoca per controlar millor el seu accés, ara totalment lliure.Alba assenyala, per exemple, que es podrien establir horaris de visita i vigilar l'aparcament.De fet, aquestes mesures ja les van proposar en una memòria lliurada a l'Ajuntament de Tarragona per millorar la protecció -i per tant, la conservació- de l'aqüeducte romà.El Pont del Diable va rebre més de 50.000 visitants l'any passat i Limonium cita com a model la gestió de l'aqüeducte romà del Pont du Gard (França), que cobra entrada per visitar-lo.Després de descobrir-se les pintades el passat dia 1, la Fiscalia de Medi Ambient de Tarragona va ordenar al Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de la Guàrdia Civil que les investigués.Limonium ja ha posat a disposició dels investigadors tota la informació de la qual disposa sobre aquesta última bretolada.