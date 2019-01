Només el 7,5% dels malalts renals de Tarragona es tracten a casa

Metges i malalts afirmen que un major percentatge representaria un estalvi per la sanitat pública

Actualitzada 06/01/2019 a les 22:58

Les malalties renals són malalties cròniques que requereixen tractaments durant tota la vida. A banda del trasplantament, hi ha dos tipus de tractaments: la diàlisis peritoneal, que la realitza el mateix pacient a casa seva, i l’hemodiàlisi, que té lloc a l’hospital i als centres de salut. Les associacions de malalts renals denuncien que a Catalunya la xifra de pacients que es tracten al seu domicili és més baixa que la resta de comunitats autònomes. La conseqüència, asseguren, és un cost elevat per la sanitat pública, que es podria solucionar, amb una bona campanya informativa per part de les institucions.A la província de Tarragona només 42 malalts renals (el 7,5%) es curen a casa. La nefròloga de l’Hospital Doctor Trueta de Girona, Isabel Garcia, explica que Girona ha aconseguit augmentar el seu percentatge d’usuaris que fan servir la diàlisi peritoneal. «Ens hem adonat que quan anem informant, els malalts escullen fer els tractaments als seus domicilis», assegura. A la província de Girona, la xifra de pacients que fan servir la diàlisi peritoneal arriba al 20%. «Evites anar a l’hospital cada dos per tres i pel sistema de salut resulta més econòmic», explica. El 90% de malalts que fan hemodiàlisis ho fan a un centre privat El CatSalut no afavoreix la diàlisi peritoneal«, lamenta.L’hemodiàlisi implica que el pacient ha d’anar a l’hospital entre tres i quatre dies per setmana. El tractament té una durada d’unes quatre hores. Els metges connecten el pacient a través d’una màquina, un ronyó artificial, que treu la sang, la filtra, la neteja i la torna a passar al cos del malalt. El tractament a casa, finançat per la Seguretat Social, consisteix introduir un líquid a la panxa. «És més suau. Netegem la sang de la mateixa manera, però a través d’un sèrum», explica Garcia. Aquest tractament s’ha de fer cada dia.Des de la Federació Nacional d’Associacions per a la Lluita Contra les Malalties del Ronyó, Daniel Gallego assegura que el tractament a domicili és més eficaç. «És molt més fisiològic i hi ha més possibilitats de sobreviure que en l’hemodiàlisi», afirma. Catalunya es troba per sota de la mitjana de pacients de l’Estat que fan servir la diàlisi peritoneal, que és el 12%. «Per a la presa de decisions dels pacients s’ha d’informar de totes les opcions disponibles», recomana Gallego, que destaca les campanyes informatives a les Illes Balears i Astúries. «Hi ha voluntat política», conclou.