La veïna de SPiSP a qui van amputar una cama segueix buscant casa amb ascensor

Pilar Moita afirmar que triga mitja hora a pujar a l’habitatge de la seva mare, en un segon pis

Actualitzada 06/01/2019 a les 19:44

Pilar Moita, la veïna de Sant Pere i Sant Pau que van amputar una cama, segueix esperant l’entrega d'un pis amb ascensor del Servei d’Habitatge. Moita es troba en la fase d’adaptació de la pròtesi que li van posar a l’Hospital Joan XXIII, la qual cosa li dificulta els moviments. Des de fa unes setmanes viu a casa de la seva mare, a la segona planta d’un edifici del barri, però el seu objectiu és trobar un habitatge amb ascensor. «A la casa de la meva mare no hi ha ascensor i trigo mitja hora en arribar des del carrer, ja que he de fer moviments molt lents a causa de la pròtesi, que me la van posar el mes de novembre i pesa i és força pesada». «Com a mínim, l’hauré de portar entre mig i un any, fins que em posin la definitiva», va dir a aquesta redacció.La salut de Moita és delicada i, després de molts mesos d’hospitalització, «em recomanen que surti sovint al carrer per no caure en una depressió i, a més, tres dies a la setmana he de desplaçar-me a l’Hospital Joan XXIII a fer la rehabilitació».Moita, que rep el suport d’un ampli sector de veïns del barri, es mostra optimista dins la seva situació personal, i espera que «aviat em donin una casa a Habitatge, ja que em tenen a la llista». L’objectiu de Moita és tenir accés a uns baixos o a una casa a la qual pugui accedir-hi amb ascensor. «Estic passant per una situació difícil, però estic convençuda que trobaré alguna cosa», va dir.