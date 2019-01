La Móra-Tamarit decidirà aquest mes el seu futur com a EMD

La proposta de declarar l’Entitat Municipal Descentralitzada pot prosperar si obté més del 50% de suport dels veïns censats

Actualitzada 06/01/2019 a les 17:56

Decidirà la Generalitat

El mes de gener d’enguany pot marcar un abans i un després en la història de la Móra-Tamarit. L’associació de veïns sotmetrà a la votació de les persones censades la proposta d’iniciar els tràmits per la creació d’una Entitat Municipal Descentralitzada (EMD), un objectiu que persegueix des de fa temps. El president de l’associació, Francesc García, va manifestar ahir a aquesta redacció que «ja disposem de la memòria històrica i l’econòmica», passos previs a la convocatòria d’una recollida de signatures imprescindible per poder seguir els tràmits administratius pertinents. García va recordar que perquè la proposta prosperi cal el vistiplau de més del 50% de la població censada a la zona de més de 18 anys i que són, aproximadament, 1.300.El 2013, l’associació de veïns ja va fer un primer intent per, en aquella ocasió, aconseguir la declaració com a Òrgan Territorial de Gestió Descentralitzada. La proposta va superar el 50% dels vots afirmatius dels veïns censat, obtenint 704 suports.García va explicar que «estem preparats per fer la recollida de signatures i la intenció és fer-ho a finals de gener o a inicis de febrer, a tot tardar». El reconeixement de la validesa de les signatures «la pot ver el secretari general de l’Ajuntament, amb qui hem parlat i ens ha dit que, per la seva banda, no hi ha cap inconvenient, o mitjançant un notari». El president de l’associació va dir que el secretari general «no necessita l’autorització de l’alcalde, a qui vam demanar una entrevista el passat novembre i amb qui esperem poder reunir-nos aquest gener».Un cop es disposi de les signatures necessàries, «el següent pas serà presentar la documentació davant l’Ajuntament, que l’haurà de remetre a la Generalitat». La decisió final estarà en mans de l’administració catalana, va remarcar García, qui espera «el suport de l’Ajuntament».García va insistir a dir que «no volem independitzar-nos de Tarragona, sinó que la gent de la Móra i Tamarit pugui treballar per la seva zona». La declaració d’Entitat Municipal Descentralitzada «ens permetria demanar subvencions a la Generalitat, a la Diputació i al Consell Comarcal, amb la qual cosa tots hi guanyaríem, ja que seria un enriquiment per a les arques municipals de Tarragona». Per altra banda, «els diners recaptats per l’Ajuntament a la Móra-Tamarit tornarien al barri». «Sempre hem dit que el nostre objectiu és poder millorar de manera conjunta», va remarcar García.El nucli de Tamarit ja està documentat en el segle XI i en l’Edat Mitjana va ser un port d’especial importància. Tamarit va ser considerat poble fins a l’any 1950, data en què va ser annexionat per la ciutat de Tarragona, com va succeir, per aquelles dates, amb altres nuclis habitats de la zona.