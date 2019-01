La matriculació d'embarcacions d'esbarjo va caure un 21% el 2018

A les comarques de Tarragona es van gestionar 102 altes l’any passat

Actualitzada 06/01/2019 a les 18:14

La matriculació d’embarcacions d’esbarjo a les comarques de Tarragona va caure un 21% l’any passat, segon un informe elaborat per l’Associació Nacional d’Empreses Nàutiques (ANEN). En els dotze mesos del 2018 es van gestionar 102 matriculacions, xifra que el 2017 va ser de 129. Aquesta disminució contrasta amb el fet que, a escala estatal, el 2018 va tancar amb un augment del 3,3% i un total de 5.545 embarcacions matriculades.Cal dir que les Illes Balears lideren la quota més gran de mercat, amb el 20,1% i un creixement de les matriculacions del 29,4%, mentre que Catalunya ha passat a ocupar la segona posició per quota de mercat, amb un 18,7%, i va viure un descens en el nombre de matriculacions del 13,6%. Per eslores, les embarcacions entre 6 i 8 metres configuren el segment que més va créixer el 2018, un 15,1%, seguides de les d’entre 12 i 16 metres, que va augmentar un 9,1%.