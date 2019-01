L'exalcalde Joan Miquel Nadal es proposa fer la volta al món en veler

L’empresari Urbano Rifaterra encapçala la tripulació que salpa avui des de Cap Verd

Actualitzada 07/01/2019 a les 11:15

Fa vuit anys l’empresari Urbano Rifaterra i el seu company d’aventures en alta mar Javier Rigau van embarcar-se en les seves primeres travessies marítimes. Amb el veler de Rifaterra van creuar el mar Atlàntic dos cops. En els últims anys han realitzat viatges pel Mediterrani, però per aquests empresaris i aficionats mariners, els reptes en alta mar s’han quedat curts. El pròxim objectiu a batre consisteix a fer la volta al món per etapes en veler utilitzant només la força del vent.L’agost passat, els dos amics van fer la primera fase del viatge. Van sortir de Tarragona fins a la república de Cap Verd. Després de dos dies preparant el vaixell, avui inicien la segona etapa, on navegaran durant un mes des del país africà fins a Cartagena de Indias (Colòmbia). A partir d’aquesta segona etapa els acompanyaran dos amics: l’exalcalde de Tarragona Joan Miquel Nadal i l’empresari Raimon Domènech. «És un gran mariner. Té un veler i fa molts anys que navega», destaca Rifaterra de Nadal.«Gràcies per permetre’m aquest final d’una etapa de la meva vida», agraïa Nadal en una trobada, on els quatre tripulants del vaixell van presentar el viatge rodejats d’amics i familiars. «És un manetes, capaç d’arreglar qualsevol cosa», explica l’empresari sobre l’exalcalde.Rifaterra reuneix nombroses anècdotes del grapat d’hores que acumula al mar. Els mateixos amics que s’embarquen per fer la volta al món comparteixen alguns viatges pel Mediterrani per països com Croàcia, Romania i Grècia, on es van topar amb la realitat dels refugiats. «Era de nit i fondejàvem a l’illa de Kos quan vam sentir un enrenou molt gran a fora», assegura. Els quatre amics es van trobar amb un grup de refugiats que havien fet una foguera per celebrar la seva arribada a Europa. «El matí següent ens vam trobar amb la platja plena d’armilles salvavides i la llanxa rebentada», descriu.El viatge constarà de nou etapes. Per Setmana Santa, els tripulants sortiran des de Colòmbia fins el Panamà. El 2020, en la quarta etapa, creuaran el Pacífic. Durant aquest mes i abans d’arribar a Colòmbia, el vaixell s’aturarà a Veneçuela, les illes Granadines i Curaçao. «Creiem que podem ser el primer veler de Tarragona a fer la volta al món», assegura Rifaterra.