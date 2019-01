L'Ajuntament renova el fons de la Sala de Lectura de Sant Pere i Sant Pau

La inversió de 10.000 euros contempla l’adquisició de mobiliari per a

Actualitzada 06/01/2019 a les 18:45

Biblioteca de Torreforta

L’Ajuntament ampliarà el fons de la Sala de Lectura de Sant Pere i Sant Pau i comprarà material i mobiliari per millorar aquest espai. La regidora de Cultura, Begoña Floria va assegurar ahir a aquest diari que el govern municipal invertirà 10.000 euros per renovar aquest equipament. La incorporació del nou material serà una realitat en les pròximes setmanes, segons apunta Floria. Fundat per Catalunya Caixa, el consistori va adquirir aquest espai el 2007. Ofereix servei de préstec, zona Wifi i ordinadors per a ús públic amb connexió a Internet.A banda d’una nova dotació de fons de llibres, el consistori treballa amb la Generalitat per afegir la Sala de Lectura a la xarxa de biblioteques de la Generalitat.La Sala de Lectura de Sant Pere i Sant Pau és la segona prioritat del Pla de Biblioteques aprovat el juny de 2017. El projecte de la nova biblioteca de Torreforta és la primera prioritat. La construcció del nou espai s’ha endarrerit, ja que l’equip municipal tenia previst que fos una realitat a finals de 2018. Tanmateix l’Ajuntament ha enllestit el plec i el concurs públic per fer les obres s’obrirà a finals d’aquest mes o, com a màxim, a inicis de febrer. La biblioteca s’ubicarà en la part de desús del mercat de Torreforta. Fins ara, les tasques, s’han centrat a buidar tots els elements que formaven part del mercat i que no s’utilitzaven. Unes feines que han costat uns 60.000 euros. El pressupost total per a aquest espai és de 400.000 euros. El Pla de Biblioteques s’allargarà fins al 2022 i també contempla l’obertura d’una biblioteca al Seminari. Per últim, el consistori té la intenció d’obrir-ne una altra a la Part Baixa, concretament a la Tabacalera.L’Ajuntament donarà a conèixer en les setmanes vinents el pla funcional de la Ciutat de la Cultura. El pla preveu que la Tabacalera aculli la seu central del Museu Arqueològic de Tarragona (MNAT), que ocuparà bona part de la superfície i, també, la seu de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i la de la biblioteca municipal, entre les d’altres entitats. Els espais interiors de la Tabacalera i la façana s’hauran de reformar. Des que la fàbrica cessés la seva activitat el 2007, l’edifici principal està buit i el seu deteriorament és evident.