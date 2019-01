Els petits van rebre regals de Ses Majestats

Actualitzada 07/01/2019 a les 09:39

Després de repartir regals per totes les cases de la ciutat, els Reis Mags van fer ahir una última parada abans de tornar cap a l’Orient. Melcior, Gaspar i Baltasar no van voler deixar els nens malalts que es troben als hospitals sense un somriure i van visitar l’Hospital Joan XXIII per repartir regals entre els més menuts.Ses Majestats van visitar la planta de pediatria on van regalar tota mena de presents als petits i van repartir caramels. També van visitar la sala de recents nascuts i a les mares que han donat a llum durant aquesta nit. Els nens que pateixen alguna malaltia o que es troben hospitalitzats van viure un matí diferent amb la visita dels Reis Mags, que van recórrer els passadissos de l’Hospital Joan XXIII acompanyats dels seus patges i d’algunes de les infermeres i metgesses de la planta de pediatria. Abans de visitar l’hospital, els reis van visitar les dependències de la Guàrdia Urbana de Tarragona.El passat 3 de gener, el Joan XXIII va rebre la visita de la plantilla del Nàstic. Els jugadors del primer equip també van repartir alegria entre els nens i van regalar regals, com ara pilotes, contes i bufandes.