Els preus dels bars i restaurants de la URV baixen un 10%

Actualitzada 07/01/2019 a les 13:13

Els bars i restaurants dels campus Catalunya, Sescelades i Bellissens de la URV ofereixen els seus productes a preus més assequibles a partir d’aquest dilluns 7 de gener. El Grup Soteras, l’empresa que els gestiona, ha reduït els preus en un 10%, cosa que fa que estiguin per sota de la mitjana de la resta d’universitats públiques. A més, també s’ha acordat una equiparació del preu del cafè i de l’aigua de les màquines de vending que hi ha a la Universitat.La nova relació de preus fa que el cafè amb llet passi de costar 1,25 a 1,05 euros; el cafè, dels 0,95 als 0,85 euros, i l’aigua mineral, dels 0,90 als 0,80 euros. Pel que fa al menú del dia, costa 7 euros per comptes de 7,35. Els entrepans, tant freds com calents, tenen una reducció de 20 cèntims i se situen en un rang de preus que va dels 2,20 als 3,30 euros.A més de la rebaixa dels preus de tots els productes als bars i restaurants dels campus Sescelades, Catalunya i Bellissens, també s’ha negociat una equiparació del preu del cafè i de l’aigua de les màquines de venda automàtica, tant dels campus on hi ha bar com dels edificis que no disposen de bar.Aquest canvi respon al compromís de l’equip de govern de negociar una nova proposta de preus amb el Grup Soteras. La rectora de la URV, María José Figueras, ha declarat sentir-se «molt satisfeta» per haver arribat aquest acord, que compleix «una de les demandes més sol·licitades per l’estudiant. També ha agraït al Grup Soteras «la seva bona predisposició i voluntat d’entesa».