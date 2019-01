El Banc de Sang vol aconseguir 10.000 donacions a la Marató de Catalunya

Se celebrarà de l'11 al 18 de gener

Actualitzada 07/01/2019 a les 14:49

Repte a Twitter

Concerts silenciosos per als donants

El Banc de Sang ha iniciat la campanya 'Tu sí que ets important' per remuntar les donacions després de les vacances de Nadal. La Marató de Donants de Sang de Catalunya, que representa l'acció més gran de l'any, se celebrarà de l’11 al 18 de gener. L’objectiu és aconseguir que 10.000 persones donin sang durant aquests dies i normalitzar així la situació de les reserves de sang, que estan en nivells baixos després de les festes.Durant aquests dies es podrà donar sang als principals hospitals catalans, entre ells l'Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII, l' Hospital Universitari Sant Joan de Reus i l' Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.Des del web maratodonants.cat es pot reservar hora per donar sang aquests dies i també es pot compartir el missatge de la campanya amb seguidors a les xarxes socials, al WhatsApp o contactes de correu electrònic. La reserva d’hora per donar sang no és imprescindible; és només una manera de facilitar la donació.El Banc de Sang ha impulsat un repte perquè tothom es converteixi en #sangfluencers o #bloodfluencersper explicar la importància de donar sang per ajudar a salvar vides cada dia a través de les xarxes socials. Des de l'entitat volen que la campanya es converteixi en un moviment internacional, gràcies a l'etiqueta #bloodfluencer i compartint-la amb altres bancs de sang com el National Health Service britànic, l’Etablissement Français du Sang o el Sanquin holandès.Des del web maratodonants.cat es pot descarregar un kit de materials del #sangfluencer amb gifs d’Instagram per fer stories, notes per posar a la taula dels companys de feina o donar als amics, propostes de missatge de Whatsapp per enviar o cartells per penjar a l’escala de veïns. Tot amb l’objectiu de sumar les donacions necessàries per a les properes setmanes i animar tothom a ser un influenciador real de la donació de sang en el seu entorn, sigui a les xarxes o presencialment.Durant la Marató, es podrà donar sang escoltant una música especialment preparada per a l’ocasió. A la Casa de les Punxes a Barcelona, els dies 11 i 12 hi haurà discjòqueis de renom que «punxaran» música per als donants, en el que s’anomenen «concerts silenciosos». Entre els artistes que hi participaran hi ha l’Alfred García, Delafé, Guaje DJ, Joana Serrat, Lyona i Nil Moliner entre molt d’altres.Als hospitals, els donants es podrà connectar amb la música que s’emet a la Casa de les Punxes a través del Facebook del Banc de Sang ( f acebook.com/donarsang) . A més, durant la resta de la setmana, hi haurà llistes musicals especialment preparades per als donants als hospitals.