Detinguts per robar una moto després d'una persecució per Tarragona

Els arrestats, un home i una dona, han carregat una moto aparcada a la Rambla Vella a una furgoneta amb què han intentat fugir

Actualitzada 07/01/2019 a les 10:47

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha detingut, la matinada d’aquest dilluns 7 de gener, un home i una dona de 36 i 35 anys respectivament com a presumptes autors d’un delicte de robatori de vehicle. Els arrestats han carregat una moto aparcada a la Rambla Vella a una furgoneta amb la qual han intentat fugir i han pogut ser detinguts després d’una breu persecució per la ciutat.Els fets han passat cap a les 3.30 h de la matinada, quan una patrulla ha observat una furgoneta circulant pel carrer August. Quan els agents donaven indicacions als conductors del vehicle perquè s'aturessin i preguntar-los perquè circulaven per un carrer peatonal, la furgoneta ha accelerat la marxa. Els agents han vist que les portes de darrera del vehicle estaven obertes i que hi havia una motocicleta a l'interior.La furgoneta ha accelerat la marxa i ha estat novament localitzada, minuts més tard, gràcies a les càmeres de videovigilància de la Part Baixa, que han permès comprovar com circulava pel carrer Apodaca sentit Rambla Nova. Els agents han localitat el vehicle a l'avinguda Ramón y Cajal i, després d'una breu persecució, ha pogut ser interceptat a l'avinguda Catalunya.Mentre s’estava fent recerca de la furgoneta, agents del cos policial s'han trobat un ciutadà qui ha explicat com feia una estona havia vist com una parella carregava una motocicleta que es trobava estacionada a la Rambla Vella a una furgoneta de color gris.Un cop interceptat el vehicle, un dels dos detinguts ha dit que havia deixat la motocicleta a l’aparcament de la plaça Corsini. Els agents han pogut recuperar la moto i la parella ha quedat detinguda per un delicte de robatori de vehicle.