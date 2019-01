Cremen dues furgonetes i un cotxe a l'avinguda Sant Salvador de Tarragona

Dues dotacions dels Bombers van extingir el foc

Actualitzada 07/01/2019 a les 09:21

Contenidors cremats a Tarragona i a la Pobla de Montornès

Els Bombers de la Generalitat han actuat, la matinada d'aquest dilluns 7 de gener, en un incendi de diversos vehicles a l'avinguda Sant Salvador de Tarragona, al barri de Sant Salvador. Per causes que es desconeixen, han cremat dues furgonetes totalment i un cotxe parcialment.Els fets s'han produït prop de les 00.30h a l'avinguda Sant Salvador, a l'alçada del número 156. En aquest indret han cremat totalment dues furgonetes Volkswagen que estaven estaven estacionades al lloc, mentre que el foc també ha afectat parcialment un turisme Renault Megan, que s'ha vist afectat en el lateral dret.Fins al lloc s'hi han traslladat dues dotacions dels Bombers, que han pogut apagar l'incendi en prop d'una hora i mitja.Per altra banda, també ha cremat un contenidor a la ciutat de Tarragona i un altre a la pobla de Montornès. El primer incident es va produir a les 20.30h d'ahir diumenge, quan va cremar un contenidor de cartró soterrat al carrer Torres Jordi de Tarragona, a l'alçada del número 8. En el cas de la Pobla de Montornès, el contenidor es va incendiar a les 23.35h davant del número 50 del carrer de les Palmeres. En cada cas hi va actuar una única dotació dels Bombers.