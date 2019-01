Acero: «Ho tenim tot preparat per fer el pàrquing de la carretera N-340»

El projecte està pendent del traspàs de les carreteres propietat de l’Estat a l’Ajuntament

Actualitzada 06/01/2019 a les 19:37

Obres d’adequació

El regidor de Mobilitat de l’Ajuntament de Tarragona i president de l’Empresa d’Aparcaments, Josep Acero, ha informat a aquesta redacció que «ho tenim tot preparat per fer el pàrquing de la carretera N-340», en un espai localitzat en un dels extrems del pont de l’avinguda de Roma que pertany al Ministeri de Foment. L’obertura d’aquest aparcament «és una prioritat» per a Acero, mentre que el de la zona del cementiri es deixa per més endavant, «tot i que també estem treballant en aquest projecte», ha comentat el regidor.Acero ha dit que quan sigui una realitat el traspàs de les carreteres de l’Estat a l’Ajuntament, «podrem iniciar les obres d’adequació de l’espai gairebé de manera immediata». El ple municipal que se celebrarà a finals d’aquest mes de gener preveu l’aprovació de l’acceptació de les clàusules del traspàs, per la qual cosa el nou pàrquing dissuasiu «pot ser una realitat a inicis de febrer».«En deu dies podem fer les obres per tenir-lo a punt», ha dit Acero, qui ha recordat que aquest aparcament, localitzar en un tram de l’antiga carretera de Constantí, tindrà capacitat per a 260 vehicles.El passat mes d’octubre, el Ministeri de Foment va autoritzar l’Ajuntament a adequar l’espai de l’aparcament de l’avinguda de Roma. «En el moment que es faci efectiu el traspàs, només haurem de pintar la zona i col·locar els punts d’il·luminació», ha remarcat Acero. Aquest espai està asfaltat i ha estat utilitzat com a aparcament en els darrers anys i fins fa uns mesos, sense cap mena de control i de manera anàrquica. Ara, l’Empresa d’Aparcaments preveu urbanitzar-la de manera adequada i ordenar l’espai per facilitar el seu ús per part dels conductors, que disposaran d’una zona per deixar el seu vehicle a pocs metres de distància de l’espai urbà.Centenars de persones van utilitzar durant anys el tram de l’antiga carretera de Constantí que va quedar en desús coincidint amb la construcció de la rotonda de la plaça d’Europa. Aquesta situació es va mantenir fins fa uns mesos, quan es va clausurar aquest aparcament atípic dels afores del nucli urbà de Tarragona. Amb l’execució de les obres d’adequació en les pròximes setmanes, sempre que, finalment, es faci oficial el traspàs de les carreteres de l’Estat a l’Ajuntament, la ciutat guanyarà un nou aparcament dissuasiu.