Tarragona es troba en alerta groga per temporal i fort vent

Fins a dotze províncies de tres comunitats autònomes estan en alerta taronja o groga per fenòmens meteorològics

Actualitzada 06/01/2019 a les 11:17

Tarragona es troba en alerta groga per fenòmens costaners i vent de component nord-oest, amb ratxes de fins a 80 quilòmetres per hora i força set. A Catalunya, Girona està en alerta taronja per aquest mateix fenomen amb vent del nord i del nord-oest amb intervals de força vuit i onades de quatre metres d’altura.D’altra banda, a la resta de l’Estat hi ha deu províncies més que es troben en alerta, nou en alerta groga i una en alerta taronja, Menorca. Allà els fenòmens meteorològics seran molt semblants als de Girona, amb onades d’entre tres i quatre metres d’alçada i vent i mar de fons del nord.Les nou províncies que estan en alerta groga són Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid i Zamora, totes elles de Castella i Lleó. En aquest cas, es troben en alerta per temperatures baixes que arribaran als sis i vuit graus sota zero, especialment a l’altiplà castellanolleonès.