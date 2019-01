Uber Eats arriba a Tarragona

L’empresa, més coneguda per facilitar el transport posant cotxe i conductor, també ofereix servei de menjar a domicili i aquesta nova faceta arriba ara a la ciutat

Actualitzada 05/01/2019 a les 18:13

L’empresa Uber segueix creixent a passos agegantats i ara porta a Tarragona un nou servei, el de menjar a domicili. Uber Eats ja estava present a Espanya en ciutats com Madrid, Sevilla o Barcelona, entre d’altres, i ara aterra a Tarragona.Qui vulgui treballar per aquesta companyia ha de donar-se d’alta com autònom i tenir una bicicleta o una moto per a fer tots els encàrrecs a domicili. Aquesta empresa s’afegeix a les ja existents com Just Eat o Globo entre d’altres.