Els Reis Mags ja són a Tarragona

Com mana la tradició, han arribat per vaixell al Serrallo i ara es troben passejant pels carrers de la ciutat

Actualitzada 05/01/2019 a les 19:53

Els Reis Mags ja estan a Tarragona per a deixar els regals a les cases de tots els infants de la ciutat. Com és tradicional, tots tres han arribat amb un vaixell que els ha deixat al Serrallo, on han rebut el caliu dels nens i nenes de la ciutat que els han volgut donar la benvinguda.La regidora de Festes, Begoña Floria, els ha donat la benvinguda i després del castell de focs artificials han començat la ruta pels carrers de Tarragona que continua hores d’ara. Els carrers estan plens de nens, nenes, pares, mares, avis i àvies que volen veure els Reis i també agafar els caramels que tant ells com els diferents patges regalen.Cap a dos quarts de nou del vespre està previst que l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, els rebi a l’ajuntament on els entregarà les claus de la ciutat per a que puguin entrar a totes les cases a deixar els regals que han demanat els més petits.