Un 'Botijo del Toro de Cuenca', entre els regals rebuts per l'alcalde l'any passat

Des del passat mes de juliol, Ballesteros i altres regidors van rebre fins a una cinquantena d’obsequis, la majoria en el marc de visites institucionals

Actualitzada 03/01/2019 a les 21:10

Càntir de Castella-La Manxa

Castellers i llibres

L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha rebut 35 regals oficials, com a conseqüència del seu càrrec, des del passat mes de juliol i fins al darrer dia de l’any passat, segons ha fet oficial l’Ajuntament. Altres sis regidors també han rebut algun tipus d’obsequi en aquest mateix període. En concret, tres la socialista Ana Santos i la popular Inmaculada Rodríguez, dos el regidor del PSC Pau Pérez, el del Partit Popular José Luís Martín i els de Ciutadans Rubén Viñuales i Pedro Sánchez, mentre que Sonia Ors, també de Ciutadans, n’ha rebut un.El tipus de regals abasten un ampli espectre, des d’ampolles de cava a mocadors de colles castelleres, passant per un marc de fotos, un gerro de porcellana o una torta de mel i ametlles. Entre els obsequis entregats per diverses entitats i persones, n’hi ha de ben curiosos i responen a intercanvis institucionals i recepcions.Els obsequis rebuts han tingut diversos destins, amb independència de les característiques d’aquests. La majoria dels regals relacionats amb begudes alcohòliques han estat entregats a entitats benèfiques i, altres, han anat a parar a l’apartat Usos per part de l’ens. De la cinquantena de detalls que l’alcalde i els regidors citats han recepcionat des del passat mes de juliol, 20 han tingut com a destí la biblioteca o altres fons de l’Ajuntament, 15 despatxos d’alts càrrecs, 11 han anat a parar a l’apartat Usos per part de l’ens i 5 entitats benèfiques.De la llarga relació de regals rebuts per l’alcalde i els regidors, un dels més recents arribats a la plaça de la Font ha estat una capsa amb dotze ampolles de vi Hermanos Marqués de Riscal, lliurada pel Comitè Olímpic Espanyol amb motiu de les festes de Nadal, així com una ampolla de cervesa model retro entregada per Cerveses DAMM, o un licor típic provinent de la ciutat agermanada de Klagenfurt i una de licor Resolí, característic de la Conca de Barberà i aportat per un ajuntament de la comarca.Les begudes alcohòliques tenen un protagonisme especial, ja que també s’han entregat una ampolla de cava Meravellous, tres ampolles de vi blanc, negre i cava de la collita dels alumnes de l’Escola d’Enologia de la Universitat Rovira i Virgili i sis ampolles més de vi Brúixola, dels cellers Terra i Vins. Un obsequi menys distingit però amb una especial simbologia, que en certa mesura es pot relacionar amb els articles del darrer apartat, ha estat un got de plàstic amb el distintiu No te rindas nunca, entregat per la Fundació ONCE.Dels regals que més destaquen l’atenció per les seves característiques, cal citar un exemplar del Botijo del Toro de Cuenca, entregat per l’ajuntament de la ciutat castellana del mateix nom; una balda marroquina decorativa treballada en metall i pedres de colors aportada per Saloua Bichri, cònsol general del Regne del Marroc a Tarragona, Lleida i Aragó; una planta de nadal regalada per l’UTE Jardiners de Tarragona; un petjapapers aportat per l’Ajuntament d’Orleans, o un gerro de porcellana entregat pel consolat general de la Xina a Barcelona.Les ciutats agermanades amb Tarragona també han estat esplèndides i han aportat diversos regals en els ja tradicionals intercanvis. Avinyó, Klagenfurt, Pompeia i Orleans, de manera especial aquesta darrera, han aportat obsequis relacionats, en la majoria dels casos, amb la producció de productes gastronòmics de cada una de les zones, sabons, perfums, així com plaques amb motius simbòlics de les ciutats i, fins i tot, una bandera, com ha estat el cas de la italiana Pompeia.El món dels castells i de la cultura popular també està present en la relació d’obsequis entregats en els darrers mesos a representants de l’Ajuntament de Tarragona. En destaquen mocadors bordats dels Castellers de París, dels Castellers de London i de la Colla Castellera de Madrid, una placa dels Castellers Govindas, de l’Índia, i una figura representativa de la colla castellera la Muixeranga d’Algemesí.En l’àmbit de les publicacions, els obsequis s’han centrat en llibres relacionats amb el teatre, el patrimoni romà de la ciutat, biografies d’arquitectes o uns d’especial simbologia, com El procés, d’Àngel Font, lliurat per l’autor a l’alcalde Ballesteros, el titulat ¿Por qué 1714?, de Benito García Débora, també lliurat pel seu autor al màxim representant de l’Ajuntament, o el llibre La Armada Española, donat per Lorenzo Machado Alique, comandant Naval a Tarragona.Altres regals han estat una samarreta, un pastís de Santa Tecla, un marc de fotos, un joc de sobretaula i un quadre amb la façana de la Catedral d’Orleans o una agenda. La publicació del llistat de regals i dels receptors formen part de la política de transparència.