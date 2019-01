La repressió franquista, a través de set noves senyalitzacions

La Llibreria de la Rambla i l’Auditori Camp de Mart, entre els indrets marcats pel consistori

Actualitzada 03/01/2019 a les 21:54

L’Ajuntament proposa conèixer més detalls de la repressió franquista que va viure Tarragona a través de set noves senyalitzacions a la ciutat. Es tracta d’edificis i espais emblemàtics que esdevenen un símbol en la lluita antifranquista per assolir la democràcia.La Llibreria de la Rambla, centre de resistència cultural, va acollir les primeres reunions en contra de la dictadura a partir de 1968. A l’Auditori Camp de Mart es van viure els primers mítings organitzacions diverses. També se senyalitzarà l’antiga comissaria de policia, la presó provincial, actual Centre de Dia, la Casa parroquial de Sant Josep Obrer de Torreforta l’edifici CNS i el local parroquial de Sant Salvador, on van haver-hi reunions de l’Assemblea de Catalunya de Tarragona.Per l’elaboració dels espais a senyalitzar se segueix el criteri de retre homenatge a les accions que afecten, o les protagonitzen, col·lectius plurals, amb l’objectiu de destacar el caràcter general de la repressió sobre totes les persones antifranquistes, i posar de manifest el component plural de la resistència i l’oposició antifranquista.Durant el 2018 i en col·laboració amb el Memorial Democràtic i l’Associació de Víctimes de la repressió Franquista a Tarragona s’ha renovat el plafó de la fossa comuna del cementiri. També s’ha instal·lat una senyalització a La Punxa , centre de reclusió de presos preventius i de compliment de penes de menys de 12 anys i que ara és el convent de Pare Carmelites.En els últims anys, l’Ajuntament ha senyalitzat altres punts com la Rambla Nova a la cruïlla amb el carrer Unió, que recorda els fets del 5 de març de 1976, quan els treballadors de les obres de construcció de la refineria de petroli a La Pobla de Mafumet es van declarar en vaga en protesta per les morts de cinc obrers a Vitòria abatuts per la policia. Aquella manifestació va acabar amb la mort del jove Juan Gabriel Rodrigo Knafo que va caure al paviment des d’un terrat. Les causes de la seva mort mai s’han esclarit. La fossa comuna del cementiri i el Camí de l’Oliva també compten amb un record dels afusellats. La regidoria de Patrimoni ha elaborat el Cens de Tarragonins Deportats de Concentració Nazis a la Segona Guerra Mundial amb l’objectiu de sumar-se a la iniciativa de Memorial Democràtic. L’objectiu és implantar stolpersteine, petits monuments en memòria de les víctimes amb forma de pedra.