L'Associació de Veïns de la Plaça Primer de Maig decideix dissoldre's

El darrer president, Modesto Pallejà, denuncia «pals a les rodes posats per l’Ajuntament»

Actualitzada 04/01/2019 a les 15:30

L’Associació de Veïns de la Plaça Primer de Maig i Voltants s’ha dissolt per acord de l’assemblea general de socis celebrada a finals de l’any passat. El dimecres d’aquesta setmana el fins ara president de l’entitat, Modesto Pallejà, va presentar el corresponent document informant de la mesura davant la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques, dependent del Departament de Justícia de la Generalitat. Pallejà va manifestar ahir a aquesta redacció que, en bona mesura, «hem pres aquesta decisió pels obstacles que ens ha posat l’Ajuntament, entre altres impedir que el passat estiu féssim la festa del barri i, també, per no reconèixer la presidència i la junta, com sí que ha fet la Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona».Pallejà, que va militar 28 anys al PSC i va ser delegat sindical de l’empresa d’Aparcaments, considera que «l’Ajuntament no ens ha escoltat i ha posat pals a les rodes a les nostres reivindicacions per una qüestió personal», entre altres motius, «perquè sempre he estat crític amb el pacte que el PSC va fer amb el PP a l’Ajuntament de Tarragona».Pallejà va afirmar que «l’Ajuntament ens ha estat demanant una documentació que ja tenia, en la qual es demostrava que jo era el president de l’associació». A mitjans de l’any passat, es va fer càrrec de l’entitat una nova executiva, però l’associació va decidir destituir el president, «fet que no ha acceptat l’Ajuntament, tot i que el canvi va ser correcte, com així ho va acceptar la Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona». Pallejà va comentar que «estic cansat de reivindicar coses per a la nostra zona i que l’Ajuntament no faci res, que no ens tingui en compte».El ja expresident va recordar que «formo part del moviment veïnal des dels 17 anys, he estat a l’Associació de Veïns de Torreforta i crec que ha arribat el moment de deixar-ho». Segons va indicar, «penso que el moviment veïnal i les associacions s’han de reciclar, perquè sembla que només han quedat per organitzar el carnaval i les festes del barri, quan hi ha moltes coses a reivindicar».Pel que va a la plaça Primer de Maig i carrers dels voltants, Pallejà va dir que «l’Ajuntament no ha fet gairebé res, no ha urbanitzat la plaça ni ha concedit petites coses que demanàvem, com una pista de petanca». El fet més criticat per Pallejà va ser «l’impediment que el passat estiu va posar l’Ajuntament perquè poguéssim organitzar les festes del barri».