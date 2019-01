L'Ajuntament no descarta posar pilones en més entorns escolars

La pròxima setmana entrarà en funcionament la d’Armanyà, que afecta l’Escola Pau Delclòs

Actualitzada 03/01/2019 a les 21:35

Pàrquings privats

L’Ajuntament de Tarragona analitzarà l’efectivitat de la pilona que està instal·lant al carrer Armanyà, per regular el trànsit de vehicles en l’entorn de l’Escola Pau Delclòs, i que entrarà en funcionament la pròxima setmana, coincidint amb el retorn dels alumnes a les aules després de les vacances de Nadal. El regidor de Mobilitat, Josep Acero, va visitar ahir els treballs de col·locació de la pilona i va manifestar que la mesura es podria fer extensible a altres zones de la ciutat amb presència de col·legis, com al voltant de l’Estonnac.La pilona d’Armanyà és una antiga reivindicació dels pares d’alumnes de l’Escola Pau Delclòs, contraris a la circulació de vehicles en les hores d’entrada i sortida dels estudiants del centre del carrer Méndez Núñez. Acero va remarcar que la pilona estarà baixada per a camions i furgonetes de repartiment entre les 9.30 i les 11.30 hores del matí, i la resta del dia impedirà la circulació de vehicles no autoritzats per la zona d’influència de l’escola.Els vehicles d’emergències, de professionals de l’escola i dels propietaris dels pàrquings privats, prop d’una cinquantena, podran accedir-hi a la zona acotada per la pilona marcant un número de telèfon que se’ls facilitarà quan es registrin a l’Ajuntament. «Aquesta és una prova pilot que pensem serà molt útil, ja que el sistema de funcionament és senzill», va dir Acero. «Quan el propietari d’un pàrquing de la zona vulgui accedir-hi a la seva plaça, només haurà de marcar el número de telèfon que se li facilitarà i, per sortir-ne, la pilona baixarà de manera automàtica en el moment que detecti la presència del vehicle». Acero va afegir que, «en cap cas, s’acumularan vehicles, ja que la pilona està a uns metres de distància del carrer Unió».El regidor de Mobilitat va comentar que, en cas de produir-se alguna incidència que impedeixi el correcte funcionament de la pilota, el problema es podrà resoldre en qüestió de pocs minuts. «El sistema està integrat en la xarxa de manteniment dels semàfors que depèn d’una empresa». Un tall de subministrament d’energia elèctrica que afecti la pilona, va posar per cas, «serà resolt en uns minuts».Per altra banda, Acero va anunciar que l’Ajuntament ha iniciat un estudi per valorar la possibilitat d’habilitar els coneguts com a camins escolars, fa millorar la seguretat de l’accés dels alumnes al centre escolar.