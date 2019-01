Els acomiadats del MHT perden el recurs davant l'Ajuntament

Esgotada la via administrativa, els treballadors plantegen presentar una demanda judicial

Actualitzada 03/01/2019 a les 21:51

L’alcalde contradiu el MHT

L’Ajuntament ratifica l’acomiadament de 25 treballadors del Museu d’Història de Tarragona (MHT) el passat 30 de setembre. Els treballadors van presentar un recurs de reposició a l’administració, que el consistori va contestar el passat 3 de desembre, desestimant les peticions dels acomiadats, que demanen ser readmesos. Esgotada la via administrativa, es plantegen presentar una demanda al Tribunal Contenciós -Administratiu.Els treballadors defensen la «il·legalitat» dels contractes que tenien. Asseguren que el consistori els va fer un contracte interí, però que tenia data de caducitat. «És com si et fan un contracte fix de sis mesos de durada. Al final és un contracte temporal», explicava ahir a aquest diari César Pociña, un dels treballadors acomiadats. «Hi ha companys que fa 10 anys que entren i surten», afegeix.En la resolució, l’Ajuntament conclou que «no s’ha produït una renovació continuada, successiva i abusiva que comporti una infracció sobre treball de duració determinada». En els contractes de Pociña i la resta de treballadors «s’evidencia de forma clara la temporalitat de les tasques encomanades amb el nomenament», afirma el consistori. La meitat dels treballadors acomiadats han estat recol·locats en altres tasques o bé han trobat feina. L’equip municipal va contractar vuit persones, després de finalitzar els contractes d’aquestes 25 persones.El conflicte laboral va arribar al ple municipal del 24 d’octubre, quan els grups van aprovar una moció que demanava millorar les condicions d’aquests treballadors. En la votació, el PP i PSC es van abstenir. Dies més tard es reunien, sense èxit, amb la regidora de Recursos Personals, Ivana Martínez, que va defensar la legalitat dels acomiadaments. Pociña va demanar fa dues setmanes una entrevista amb l’alcalde per resoldre aquest conflicte.L’alcalde Josep Fèlix Ballesteros va assegurar el 20 de novembre que el MHT «no va fer bé la gestió». En una entrevista al Circ de Tarragona, Ballesteros afirmava que el problema era responsabilitat de la «gestió» del consistori i que recuperarien els treballadors. L’alcalde deia que els acomidaments no s’haurien d’haver produït, contradient la decisió de del seu mateix equip. Pociña manté que l’Ajuntament «obvia respondre sobre la modalitat dels contractes», afirma.