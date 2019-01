Veïns del centre dubten de l'eficàcia de la pilona exigida pel Pau Delclòs

Els usuaris dels pàrquings privats de la zona hauran de trucar a un telèfon perquè ‘l’obstacle’ baixi per facilitar l’accés

L’AMPA de l’Escola Pau Delclòs ha aconseguit que l’Ajuntament instal·li una pilona per evitar la presència de vehicles en la zona coincidint amb la sortida i entrada dels alumnes al centre. Aquesta ha estat una llarga reivindicació dels pares dels estudiants, cansats de què camions i furgonetes envaïssin l’espai de vianants del carrer Méndez Núnez en hores estratègiques en l’àmbit escolar. Fa anys que els pares d’alumnes es queixen del perill que corren els nens a causa de l’acció dels vehicles.L’Ajuntament va iniciar ahir la instal·lació d’una pilona a la confluència dels carrers Unió i Armanyà, amb l’objectiu de «regular el trànsit i millorar la seguretat als voltants de l’Escola Pau Delclòs», va assenyalar. La pilona entrarà en funcionament la setmana vinent, coincidint amb el retorn a les aules.Durant les hores habilitades a les tasques de càrrega i descàrrega, la pilona estarà baixada per permetre l’accés de vehicles a la zona de Méndez Núñez. L’Ajuntament va informar que, la resta del dia, «s’activarà a demanda mitjançant una trucada telefònica per als usuaris dels pàrquings privats de la zona i emergències». En el comunicat, l’Ajuntament no especifica a qui anirà dirigida la trucada telefònica ni el servei que activarà la pilona en les hores que aquesta estigui aixecada.L’Associació de Veïns Tarragona Centre va expressar ahir la seva sorpresa davant la notícia de la instal·lació de la pilona a Unió amb Armanyà. «L’Ajuntament no ens ha informat», va dir la seva presidenta, Núria Sabat, qui va afegir que «no ens estranya que no hagi dit res a l’associació, perquè en té vetats». Sabat va mostrar el seu suport a les reivindicacions dels pares d’alumnes del Pau Delclòs. «Estem a favor de què s’apliqui una solució a una reivindicació de fa molts anys, perquè és necessari evitar que els alumnes coincideixin amb vehicles, però també pensem que l’Ajuntament hauria d’haver informat del sistema de funcionament de la pilona».Sabat va comentar que «desconeixem el que està fent l’Ajuntament, però no sembla que sigui lògic haver de trucar per telèfon cada cop que un veí vulgui sortir del seu pàrquing o accedir-hi al mateix». En aquest context, la presidenta de Tarragona Centre va preguntar-se «com funcionarà a la nit» i va plantejar la possibilitat que es perjudiqui el trànsit de vehicles al carrer Unió «si coincideixen diversos cotxes al mateix moment mentre s’espera que algun baixi la pilona».Sabat va recordar que «les meves filles van estudiar a l’Escola Pau Delclòs «i venia la grua a retirar cotxes aparcats al carrer Pons d’Icart mentre els pares deixaven els fills o els anaven a recollir, cosa que no passa amb els col·legis concertats». Sabat va dir que «haurem de veure si el sistema de trucada telefònica és viable i com afecta els veïns amb pàrquings a la zona».