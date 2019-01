L'afectada va ser evacuada a l'Hospital Joan XXIII

Una dona va resultar ferida, la tarda d'ahir dimecres 2 de gener, en un accident amb tres vehicles implicats a l'A-7, al terme municipal de Tarragona. L'afectada va ser evacuada a l'Hospital Joan XXIII de la ciutat en estat menys greu.L'accident es va produir a les 19.03h d'ahir dimecres a l'A-7, al punt quilomètric 1.158 i en direcció València, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Per causes que es desconeixen, tres vehicles van patir una col·lisió per encalç.Com a conseqüència de l'accident, una dona que viatjava en un dels vehicles implicats va resultar ferida menys greu. Fins al lloc s'hi va desplaçar una única ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) que va evacuar l'afectada a l'Hospital Joan XXIII.