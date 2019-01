L'accident s'ha produït a la Rambla President Lluís Companys a tocar de la Imperial Tàrraco

Actualitzada 03/01/2019 a les 19:21

Un conductor d'autobús s'ha emportat per davant el semàfor situat a la Rambla President Lluís Companys molt a prop de plaça la Imperial Tàrraco i ha marxat del lloc, segons ha pogut saber Diari Més. Els fets s'ha produït cap a les 18.45 hores. Com a conseqüència de l'accident, el semàfor ha quedat completament destrossat. Cap persona ha resultat ferida.La Guàrdia Urbana es troba al lloc dels fets realitzant l'atestat i han iniciat una investigació per esclarir els fets i localitzar el conductor que ha xocat contra la senyal de circulació.