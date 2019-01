Tarraco Festes demana que es protegeixi el Drac de Sant Roc antic

Aquest element del bestiari popular està guardat en un magatzem de la Brigada de l’Ajuntament

Actualitzada 03/01/2019 a les 09:50

El blog Tarraco Festes reclama des de fa temps la millora de la protecció del Drac de Sant Roc antic, que fa anys està dipositat en un magatzem municipal. La denúncia de l’estat de conservació es torna a repetir, després que el febrer del 2016 ja se’n demanés una actuació per evitar la degradació d’aquest element del Seguici Popular.La regidora de Cultura i Festes de l’Ajuntament, Begoña Floria, ha manifestat a aquesta redacció que el Drac de Sant Roc antic «el guarda la Brigada, però el seu manteniment depèn de la colla, que és la propietària». Floria ha afegit que aquesta figura que va formar part del Seguici Popular «és de cartó dur». La regidora ha anunciat que «demanarem a l’entitat que l’emboliqui per protegir-lo o que decideixi guardar-lo d’una altra manera». Floria ha insistit a dir que el que fa l’Ajuntament «és facilitar que la colla el deixi al magatzem de la Brigada».Tarraco Festes informa en el seu blog que «la situació» del Drac de Sant Roc antic «ha empitjorat des de l’última vegada que es va fer la denúncia del seu estat de conservació».Segons Tarraco Festes, que aporta fotografies, aquest element del bestiari popular de la ciutat «està llençat per terra en el mateix magatzem on estava l’última vegada», rodejat de diverses deixalles.En el blog es recorda que «el Drac de Sant Roc antic, que és la primera peça del bestiari que surt en el nostre Seguici Popular, i veient com està ens fa molta pena i, a la vegada, ràbia, perquè passen els anys i no hi ha solució». En el text de denúncia, Tarraco Festes afegeix que «només podem sentir vergonya i, encara més, aquelles persones que encara recorden aquest drac quan sortia pels carrers de la ciutat durant les festes». Més endavant, afegeix que «és una situació lamentable, una situació límit que no es pot consentir per part de l’Ajuntament que deixa en molt mal lloc a Tarragona, que no sap cuidar les peces del bestiari antic del Seguici Popular que tants anys tenen».El Drac de Sant Roc antic va ser recuperat l’any 1985 per un grup de veïns dels voltants dels carrers Cós del Bou. L’any 2000 se’n va crear una versió reduïda per la Santa Tecla Petita.Un bon destí del Drac de Sant Roc antic seria la Casa de la Festa, on podria ser admirat pels seguidors de les festes populars, tot i que abans hauria de ser sotmès a la reparació de les peces més deteriorades pel transcurs del temps.