Les Escales d'En Arbós ja tenen la barana reivindicada pels veïns

Actualitzada 03/01/2019 a les 16:36

Les Escales d’En Arbós disposen des de fa dues setmanes d’una barana central que facilita el desplaçament a persones grans i amb dificultats de mobilitat. Les escales faciliten l’accés al carrer Ferrers des de Salines i permeten superar el desnivell existent entre dues de les tres terrasses de la ciutat romana, les del Circ i del Fòrum de la Província. La instal·lació d’una barana a les Escales d’En Arbós per part de l’Ajuntament era una antiga reivindicació d’organitzacions veïnals de la Part Alta.Les escales, d’estructura antiga, superen un fort pendent, per la qual cosa la presència de la barana central beneficia de manera especial a les persones que necessiten acompanyar-se de la mà per poder traslladar-se de manera més còmode per aquest carrer empinat del centre de Tarragona. Les persones d’edat avançada són les principals destinatàries de la col·locació d’aquesta barana.