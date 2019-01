La Guàrdia Urbana busca un home que va fugar-se d'un accident

En la col·lisió, a Bonavista, es va veure afectat un altre home amb els seus fills de 9 i 12 anys

Actualitzada 02/01/2019 a les 21:28

Pena de fins a 4 anys de presó

Luis Jiménez va passar la nit de Cap d’Any a l’hospital després de patir un accident al barri de Bonavista. Jiménez circulava en cotxe lentament mentre buscava aparcament amb els seus dos fills de 9 i 12 anys pel carrer 22 del barri quan un segon cotxe va xocar contra el seu a la cruïlla amb el carrer 6. Quan va sortir del vehicle per valorar els danys i recriminar al conductor els fets, aquest va fer marxa enrere i es va escapar sense intercanviar cap paraula, en direcció al Mercat de Bonavista.La Guàrdia Urbana va rebre avís dels fets a les 20.51 hores. Jiménez va patir ferides lleus i el dia següent va rebre l’alta. L’accident va provocar un elevat estat de tensió entre els petits que viatjaven al cotxe. L’impacte de l’airbag va provocar que la filla gran, de 12 anys, es donés un cop amb la finestra del cotxe. La intensa frenada els va provocar molèsties a causa del cinturó. «Quan surto del cotxe veig com fa marxa enrere i accelera passant pel meu costat», explica l’afectat, qui assegura que el conductor gairebé l’atropella.Arran del xoc, el cotxe va patir danys al para-xoc, a l’aleta i a la direcció. «M’ha de pagar la reparació del vehicle», reclama Jiménez, que es va anotar la matrícula del cotxe i va denunciar l’home a la Guàrdia Urbana per omissió del deure de socors. La policia local busca aquest home que conduïa un Kia Rio vermell, que va ser localitzar l’1 de gener a la zona de ponent, segons expliquen fonts policials. El vehicle està immobilitzat per facilitar la investigació de l’accident per part de la Unitat d’Atestats.El Codi Penal estableix penes de sis mesos a quatre anys de presó per fugir de l’escenari de l’accident. Segons la llei, si el sinistre es va produir de manera a fortuïta, la persona que s’ha fugat es podria enfrontar a una pena de 6 a 18 mesos de presó. En el cas que l’accident hagi estat motivat per una imprudència, la persona que va ometre el deure de socors podria passar entre reixes un mínim de 6 mesos i un màxim de 4 anys.L’home defensa que el conductor es va saltar el senyal de cediu el pas i que circulava a uns 50 quilòmetres per hora aproximadament sota els efectes de l’alcohol i d’alguna droga. Segons la policia local, «el vehicle que circula pel carrer 6, aparentment, no respecta el senyal de cediu el pas i col·lideix amb l’altre vehicle turisme; fugint del lloc a continuació».