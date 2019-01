El passat mes de setembre les escultures van patir un atac vandàlic

Actualitzada 02/01/2019 a les 21:18

Falten tres dies per a la celebració de la Cavalcada de Reis i la Font del Centenari està sense aigua i amb el conjunt escultòric de Josep Viladomat segueix afectat per l’atac vandàlic que va patir a inicis del passat mes de setembre. El dissabte, milers de persones passaran per la zona a l’espera de l’arribada dels Mags d’Orient. Algunes de les peces més significatives del monument van ser decapitades. El conjunt escultòric va ser inaugurat el 1954 per commemorar el primer centenari de la urbanització de la Rambla Nova. A les quatre figures humanes que representen els punts cardinals i els continents d’Àfrica, Amèrica, Àsia i Europa les acompanyen quatre animals representatius de cada una d’aquestes zones del planeta: un hipopòtam, un cocodril, un elefant i un ós. En la dècada dels anys noranta va ser restaurada i es va modificar lleugerament la seva ubicació, traslladant-la a la rotonda.