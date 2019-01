L'esquelet de l'ascensor ja domina la imatge de la vorera del carrer Goya

Els veïns de la Casa Bloc esperen una resposta favorable de l’Ajuntament al projecte de construir un elevador, també a l’exterior de l’edifici

Pendents de l’Ajuntament

L’ascensor que es construeix a la via pública, al carrer Goya, comença a ser una realitat prop de tres anys després que la comunitat de veïns del número 12 es va plantejar aportar al bloc d’habitatges aquest element que facilitarà l’accés a les cases dels veïns, entre els quals n’hi ha molts d’edat avançada. L’esquelet de l’ascensor ja ha arribat al seu punt més elevat i ocupa un sector de la vorera, just davant de la porta d’entrada al bloc, fet que el converteix en un element urbanístic força visible. La previsió és que l’ascensor pugui entrar en servei la pròxima primavera i, fins i tot, abans del canvi d’estació. No succeeix el mateix amb un projecte de similars característiques promogut per veïns d’una de les escales de la Casa Bloc, on també resideixen persones que tenen problemes de mobilitat. El projecte està sent revisat per l’Ajuntament.Els veïns del número 12 del carrer Goya van començar els tràmits per demanar el permís d’obres el novembre del 2016. Dos anys després de demanar els permisos a l’Ajuntament els veïns van veure com el passat juliol començaven les obres del primer ascensor privat en via pública de Tarragona. Quan l’ascensor entri en funcionament, molts dels residents veuran com millora la seva vida quotidiana, ja que podran accedir al carrer amb més facilitat i l’estat físic deixarà de ser una complicació afegida.Pel que fa al projecte de construcció d’un ascensor exterior en el número 1 de la Casa Bloc, edifici catalogat, els veïns promotors d’aquesta iniciativa estan a l’espera de què l’Ajuntament els aprovi el projecte. Carlos Puente va manifestar ahir a aquesta redacció que «a inicis del mes de novembre vam presentar el projecte definitiu i esperem que l’Ajuntament ens doni llum verda com més aviat millor». Puente va recordar que la seva mare, d’edat avançada i amb dificultats per desplaçar-se, «fa dos anys que no surt de casa».Els veïns de la Casa Bloc confien a poder reunir-se amb representants de l’Ajuntament «aquest gener per valorar en quin punt es troba el projecte». Segons va comentar Puente, «l’avantprojecte ha estat acceptat i esperem tenir els vistiplau abans de les eleccions municipals del mes de maig, perquè un relleu a l’alcaldia podria tenir algun tipus d’influència en el projecte que nosaltres proposem».Per altra banda, el projecte ha de ser acceptat pel Departament de Cultura de la Generalitat, ja que la Casa Bloc, immoble localitzat al carrer Guad el Jelú, entre l’avinguda d’Andorra i la Rambla Lluís Companys, és un edifici catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local. El 1940, l’arquitecte Josep Maria Monravà va dissenyar aquest edifici que, fins fa dues dècades, estava localitzat als afores de la ciutat, junt amb la Casa dels Mestres, la Casa dels Militars i la presó. Monravà dibuixà una primera proposta el 1940, però un any després modificà el sistema adoptat per als balcons i es decantà per les fórmules inspirades en transatlàntics i un gran porxo interior, seguint així els postulats de Le Corbusier. El 1943 s’aprovà el projecte definitiu. Es tracta d’un edifici racionalista, format per diverses escalessituades a l’exterior.