Joan Sabaté denuncia la pintada d'un llaç groc a casa seva

El subdelegat del Govern a Tarragona assegura que «el feixisme ha marcat casa meva»

Actualitzada 03/01/2019 a les 19:39

El feixisme m’ha marcat la casa, com solen fer d’amagat. Em deuen voler dir, que saben on visc, que vagi en compte, però els que varem passar per les comissaries franquistes,no ens arruguem. Vam lluitar, sofrir i guanyar la democracia constitucional @socialistes_cat @PSCTortosa pic.twitter.com/IMLLrXxpJi — Joan Sabaté Borràs (@JoanSabateB) 3 de gener de 2019

Des de @Societatcc volem expressar tot el nostre recolzament a l’actual subdelegat del govern a Tarragona, que ha vist casa seva marcada per un grup de brètols intolerants que no acaben d’assumir la pluralitat política. Els tics totalitaris no podran amb els demòcrates https://t.co/4B64NjlOkE — SCC Terres de l'Ebre (@Sialaunitat) 3 de gener de 2019

El subdelegat del Govern, Joan Sabaté Borràs, ha denunciat a través de les xarxes socials l'aparició d'una pintada independentista a casa seva. En la imatge es pot veure un llaç groc pintat al terra davant la porta del seu garatge. Sabaté assegura que «el feixisme m’ha marcat la casa, com solen fer d’amagat. Em deuen voler dir, que saben on visc, que vagi en compte».Des de Societat Civil Catalana de les Terres de l'Ebre han mostrat el seu recolzament cap al subdelegat de Govern a Tarragona apostant per que «els tics totalitaris no podran amb els demòcrates».