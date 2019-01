Els més petits podran adreçar-se al Pati del Rei Jaume I del consistori per entregar els seus desitjos als missatgers de Mercior, Gaspar i Baltasar

Actualitzada 03/01/2019 a les 09:21

Els Reis Mags d’Orient han enviat els seus patges per recollir les cartes dels nens i nenes de Tarragona amb els seus desitjos i la llista de regals per aquest 6 de gener. Els patges, que ja van recollir les primeres cartes ahir, estaran al Pati del Rei Jaume I de l’Ajuntament avui i demà 4 de gener, un dia abans de la Cavalcada, l’última oportunitat per entregar la carta als patges. Els Reis Mags d’Orient arribaran aquest dissabte a la tarda en vaixell al Serrallo per repartir regals als tarragonins. La cavalcada començarà a les 18.15 hores i s’allargarà fins a les 20.30 hores. Les disset carrosses que formen la rua avançaran pels carrers de la ciutat. En la cavalcada d’aquest any no hi haurà la presència de cavalls, com ja va passar l’any passat. El problema segueix sent el mateix: la falta de genets per muntar els animals.Unes 280 persones i 200 persones més entre voluntaris, Brigada Municipal, Guàrdia Urbana, Protecció Civil, Neteja i seguretat, entre d’altres, participaran en la cavalcada de 2019, que enguany repartirà uns 2.500 caramels, aptes per als celíacs.El vaixell, en què viatja Melcior, Gaspar i Baltasar atracarà al port a les 18.15 hores amb la benvinguda de les 21 salves pirotècniques i les sirenes dels vaixells i barques del port. L’alcalde Josep Fèlix Ballesteros i els altres membres del govern municipal rebran a ses majestats i es traslladaran al balcó del Teatre del Pòsit de pescadors on saludaran a la ciutadania. Des del balcó, la regidora de Fests, Begoña Floria, pronunciarà unes paraules. A les 18.40 hores es produirà el llançament del Castells de Focs i a les 19 hores arrencarà la Cavalcada des del carrer Reial i avançarà, des de la plaça dels Carros, fins a la plaça de la Font. Els Mags d’Orient rebran les claus de la ciutat, abans d’afrontar una intensa nit de treball repartint regals per a tots els nens de la ciutat. El 6 de gener, els reis també entregaran regals a residències, hospitals i centres d’acollida.