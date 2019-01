Doctor Battestini s'obre al trànsit amb 125 places de zona blava

Els treballs dels operaris per adequar l’aparcament acabaran a finals de setmana

Actualitzada 02/01/2019 a les 20:10

El carrer Doctor Battestini és des d’ahir un carrer obert al trànsit. La via, amb sentit únic des del carrer Pere Martell fins a l’avinguda Roma, acollirà 125 places de zona blava. Ahir els operaris substituïen la pintura blanca de l’antic aparcament per les línies blaves que delimiten les places d’estacionament. Els treballs acabaran a finals de la setmana.Battestini serà un carrer de manera temporal, fins que l’espai es converteixi en la futura estació central d’autobusos, un dels elements del nou sistema de transports públics que l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros va anunciar el novembre i que té com a element principal la gratuïtat del servei. El carrer es mantindrà uns mesos, però es podria allargar més d’un any. «Podran ser sis mesos, un any o un any i mig», explicava ahir el regidor de Mobilitat, José Acero, que va fer una visita a l’espai per supervisar la feina dels operaris. Amb aquests treballs, l’Ajuntament guanya places de rotació, que els migdies i diumenge seran gratuïtes, com la resta de places de zona blava de la ciutat. Aparcar en aquest espai mitja hora té un cost de 0,75 euros, una hora, 1,25 euros i fins a dues hores, tres euros i mig.Els treballadors que fins ara treballaven a l’aparcament Battestini seran recol·locats a altres llocs de treball. L’Ajuntament no té previst, de moment, construir un nou aparcament. Des d’Aparcaments Municipals de Tarragona (AMT), esperen absorbir una part de les places que fins ara hi ha a Battestini amb l’aparcament Imperial Tarraco, situat a pocs metres del nou carrer.La nova estació d’autobusos de l’EMT permetrà la reorganització de les línies i crearà busos llançadora. Els trajectes seran més ràpids i descongestionarà els carrers Pere Martell i Prat de la Riba. Segons el que va anunciar el mateix Ajuntament, el projecte del bus gratuït ha de començar a caminar aquest mes de gener. La primera reducció del 25% en l’abonament del servei, però, encara no ha entrat en funcionament.Daltra banda, l’EMT està treballant per posar en marxa la nova Targeta Ciutadana Tarragonina (TT) que servirà per utilitzar el bus i altres serveis municipals. La presidenta de l’empresa pública de transports, Begoña Floria, explicava a aquest diari que el consistori està preparant una campanya informativa per resoldre els possibles dubtes que puguin sorgir entre la ciutadania. A finals d’aquest mes, també podrien entrar en circulació tres nous autobusos articulats.