Les bosses davant d’uns contenidors desperten la indignació dels veïns

Actualitzada 02/01/2019 a les 21:32

Unes fotografies que mostren una muntanya de bosses d’escombraries davant d’uns contenedors del barri de Sant Pere i Sant Pau han aixecat fortes crítiques entre els veïns del barri a les xarxes socials. Una veïna denunciava el primer dia de l’any l’existència de desenes de bosses a l’acera, situades just al davant d’uns contenedors soterrats. Ens les imatges, compartides a les xarxes, es poden apreciar diferents tipus de deixalles i caixes de cartró. També hi ha plàstics i papers d’embolicar regals. Els veïns retreuen l’«incivisme» dels responsables de llençar les deixalles al carrer. Fa una setmana, al dia de Nadal, els veïns de Bonavista denunciaven també unes imatges similars. Un veï publicava una foto on desenes de bosses d’escombraries impedien el pas en una vorera formant una barrera al carrer. En aquest cas, la brutícia afecta a tres carrers diferents. Aquests episodis s’acostumen a repetir en dates nadalenques.