CaixaForum Tarragona va rebre més de 75.000 visitants el 2018

L'exposició 'Experiment any 2100. Què ens espera en la Terra del futur?' ha estat la més vista de l'any

Actualitzada 03/01/2019 a les 17:46

CaixaForum Tarragona va rebre més de 75.000 usuaris el 2018, amb les exposicions 'Experiment any 2100' i 'Pintura flamenca i holandesa del Museu de Ginebra' com les més visitades, segons informa aquest organisme.CaixaForum Tarragona va arribar als 75.369 visitants l'any passat, d'un total de 2.494.462 de persones a Catalunya i 6.941.468 a Espanya.L'exposició 'Experiment any 2100. Què ens espera en la Terra del futur?' va ser la més vista de l'any, seguida d'una selecció de pintura flamenca del museu de Ginebra que es pot visitar fins al 27 de gener.La mostra està formada per més de 40 obres, totes procedents del Museu d'Art i Història de Ginebra, que proposa un recorregut per noms clàssics com Brueghel, Van Haarlem i Teniers.Amb vista als pròxims mesos, el protagonista serà el reconegut fotògraf Robert Capa, en una exposició sobre les instantànies a color capturades al llarg de la seva carrera, moltes de les quals no es van publicar mai.Entre les més de 150 peces procedents de l'International Center of Photography de Nova York, destaquen els retrats en color de grans personatges, com ara Pablo Picasso, Humphrey Bogart, Ava Gardner o Truman Capote, entre molts altres.