Trenquen un dels pilons pintats del carrer Comte

Actualitzada 01/01/2019 a les 21:03

L’any 2019 va començar amb tristesa al carrer Comte. Un dels pilons d’aquest indret de la Part Alta va aparèixer al matí arrencat i amb l’esfera superior també sostreta. El piló, de color blanc i pintat durant la festa que organitza cada any l’associació veïnal d’aquest carrer, es trobava fora del forat on era abans de la darrera nit de l’any, tal com denunciava en una publicació el perfil Pilons street a Instagram. Precisament aquest carrer és un dels més fotografiats pels turistes i pels locals. És al juliol quan se celebra la Pilons Parade, una festa popular i artística que compta també amb el suport d’altres entitats de la ciutat, que cada any pinten el seu propi piló amb els colors més llampants. De moment es desconeix l’autoria dels fets transcorreguts la nit de Cap d’any ni si les seves conseqüències es podran resoldre aviat.