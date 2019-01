Més de 1.200 joves han assistit a l'Espai Jove Kesse aquest Nadal

Actualitzada 02/01/2019 a les 12:44

22.000 usuaris han passat aquest 2018 per l’Espai Jove Kesse

Un total de 1.250 joves a partir de 12 anys han assistit al Casal X Nadal, que s’ha celebrat per 8è any consecutiu a l’Espai Jove Kesse. Del 18 al 22 i del 27 al 30 de desembre els joves de la ciutat han pogut gaudir de tallers i activitats diverses en aquest espai, on s’han dut a terme una trentena de propostes.Entre les activitats que s’han dut a terme destaquen el taller de realitat virtual Tilt Brush, el curs de premonitors de lleure educatiu, els jocs de rol i estratègia i la gimcana Pokémon Go. També han tingut una gran acollida actes culturals com el concert d’Olga Pes o l’exhibició de dansa K-Pop i J-Pop a càrrec de grups que assagen al llarg de tot l’any a l’Espai Jove Kesse. A més, durant aquests dies s’han aconseguit omplir totes les aules d’assaig i reunió, que s’ofereixen per sessions.Amb el Casal X Nadal, l’Espai Jove Kesse tanca un 2018 en què han passat per les seves instal·lacions 22.000 persones usuàries. Les persones joves han fet ús d’aquest equipament per prendre part de les aules temàtiques i de la resta d’activitats trimestrals programades pel Servei Municipal de Joventut, per demanar la cessió d’espais d’assaig o reunió (més de 1.000 peticions) o per passar la tarda al casal de joves de la primera planta, on disposen d’ordinadors, jocs, zones de reunió i activitats dinamitzades.Pel que fa a la renovada programació Zona Cultura Kesse, que s’ha dut a terme els divendres d’hivern, primavera i tardor, ha ofert un total de 27 espectacles, que han captat l’interès de més de 1.300 espectadors, i nou exposicions. D’especial rellevància han estat el pas per l’escenari de l’Espai Jove Kesse del còmic Leo Bassi, els cantants Oscárboles i Gemma Humet o l’actor Oriol Grau.Per la seva banda, l’Oficina Jove del Tarragonès, el Consell Comarcal del Tarragonès i la Generalitat de Catalunya, ha atès al llarg de l’any 11.000 consultes de 5.600 persones. A l’oficina, ubicada a la plaça Imperial Tàrraco, les persones joves reben una atenció individual, adaptada a cada cas i a cada demanda, i se’ls fa un acompanyament al llarg del temps, en cas necessari. Per això, es compta amb persones especialitzades en treball, salut, Garantia Juvenil i informació juvenil.Tant l’Espai Jove Kesse com l’Oficina Jove del Tarragonès tanquen ara uns dies i tornaran a obrir el 8 de gener amb els horaris i serveis habituals. Les activitats de l’Hivern TarragonaJove començaran al mes de febrer, però les inscripcions s’obriran ja des del 15 de gener.