La Cavalcada de Reis de Tarragona tornarà a ser sense cavalls

La manca de genets s’ha repetit enguany, alhora que diversos ajuntaments s’estan replantejant la seva presència

Actualitzada 01/01/2019 a les 20:59

La Cavalcada dels Reis Mags de Tarragona del pròxim 5 de gener no tindrà cavalls. Així ho confirmen fonts municipals i de la Comissió de la Cavalcada. La mesura es va adoptar l’any passat, en l’edició de 2018, per primer cop i prenent una mesura «excepcional» que no s’havia de mantenir en el temps. Un any després, però, la problemàtica principal es manté: no hi ha relleu generacional en els genets. Consultades les entitats relacionades amb el món del cavall a la zona, els organitzadors s’han trobat en el mateix punt que els va obligar a treure aquest element de la cita més esperada per grans i petits al mes de gener.Fins al 2017, dotze cavalls muntats per romans acompanyaven la comitiva reial pels carrers de la Part Baixa, el carrer de la Unió, la Rambla Nova i fins a arribar a la plaça de la Font. Eren els únics animals que hi participaven. La comissió posava en dubte la seguretat tant dels animals com dels assistents, però també la facilitat de trobar genets disposats. «Després de l’experiència de l’any passat, de la bona valoració del funcionament, vam acordar fer la cavalcada sense cavalls», assegura Meritxell Gispert, presidenta de la comissió. D’aquesta manera es prescindeix d’un element que l’Ajuntament considera que no és «essencial» per a la seva celebració, tot i que l’any passat es lamentaven de perdre de manera puntual una llarga tradició.No hi haurà cavalls però sí que hi haurà Cavalcada. Per al gaudi dels més petits, Ses Majestats arribaran al Port a les 18.15 h. i a les 18.45 h. sortiran en rua amb el primer tro d’avís.I tot i que la decisió no vagi precedida per cap denúncia de cap entitat animalista, precisament l’any passat es va produir un incident en una cavalcada. Va ser a Terrassa, quan va morir per esgotament un cavall quan s’iniciava el recorregut.El PACMA va demanar que no es cosifiquessin més els animals i que tots els ajuntaments de l’Estat els deixessin d’utilitzar en els seus actes. Precisament Terrassa, després del succés, va aprovar retirar els cavalls de l’esdeveniment.