Impulsen una taula del coneixement per reactivar el comerç a la ciutat de Tarragona

Treballaran per definir mesures que potenciïn el sector i aconseguir reflotar els locals tancats

Actualitzada 02/01/2019 a les 18:27

Diversos agents s'agrupen per impulsar una taula del coneixement per a reactivar el comerç a la ciutat de Tarragona. Segons ha explicat a l'ACN el president de PIMEC Comerç a la ciutat, Florenci Nieto, la taula es posarà en marxa a finals de gener i compta amb la participació d'agrupacions comercials com la Via T, però també de la Cambra de Comerç, la URV, instituts, o la Cambra de la Propietat Urbana, entre d'altres. «S'ha de treballar per una ciutat que sigui capital en tots els sentits i el comerç està absolutament abandonat», ha considerat Nieto. Per tot plegat, es definiran «mesures valentes» que també ajudin a combatre la xifra «astronòmica» de tancament de locals. Els eixos que dibuixi la taula es portaran a l'Ajuntament perquè es duguin a terme.Segons Nieto, cal treballar perquè els botiguers de Tarragona estiguin «més cohesionats» i el comerç «faci pinya» i que sigui un model amb el qual es vulgui veure reflectida tota la demarcació. «Ara mateix a Tarragona no hi ha un model de comerç que destaqui o que sigui objecte de lideratge», ha apuntat.Amb tot, el sector no ho està fent tot malament i hi ha hagut iniciatives que han funcionat, com la campanya 'Tot queda a casa', conjunta a Tarragona i Reus, mitjançant la Via T i El Tomb, que ofereix descomptes i premia clients de més de 300 botigues durant un temps determinat. Segons el president de PIMEC Comerç a Tarragona, s'ha d'aconseguir canviar la concepció d'evitar mirar Barcelona com a «un aparador que enlluerna» i fer passos valents per a empoderar Tarragona.Pel que fa als locals tancats de Tarragona, Nieto, sense una xifra pública, alerta que la dada és «astronòmica», superant el centenar, i que s'ha de posar fil a l'agulla per aturar la dinàmica i fer reflotar els establiments que han abaixat la persiana. «Hem d'aconseguir una ciutat que faci goig, que hi hagi molts locals oberts i menys de tancats», ha animat.Una de les propostes que es posa damunt la taula és la d'ajudar els joves que surten de les universitats o els instituts amb vocació comercial perquè desenvolupin la seva tasca com a emprenedor en locals tancats. En aquest sentit, el sector hauria de posar-se «al seu costat sense demanar les barbaritats que es demanen pels locals, que fa molts anys que estan tancats i que en portaran més, si és així», ha argumentat.La taula del coneixement de comerç de Tarragona neix després que el maig passat l'Ajuntament comencés a treballar amb un «pla d'acció» per als locals no ocupats de la ciutat i que, segons Nieto, no ha funcionat com s'esperava.