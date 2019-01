Esports treballa per acollir vuit campionats de natació i atletisme a l'Anella

La piscina olímpica podria disputar la Copa Catalunya de Waterpolo i el Campionat de Catalunya de Rutines de natació sincronitzada

Actualitzada 01/01/2019 a les 21:52

Traspàs del Palau d’Esports

L’Ajuntament de Tarragona treballa perquè la ciutat acolli a partir d’aquest 2019 un mínim de vuit campionats d’alt nivell de natació i d’atletisme. La regidora d’Esports, Elisa Vedrina, va assegurar ahir a aquesta redacció que la pista d’atletisme de l’Anella Mediterrània celebrarà dos campionats d’Espanya –el Sub23, el 29 i 30 de juny i el Sub18, el 4 i 5 de juliol– i el Campionat de Catalunya Absolut el 14 de juliol posant Tarragona al mapa de les competicions d’elit d’àmbit autonòmic i estatal.Les competicions d’atletisme estan adjudicades i se celebraran segur. En el cas de les altres cinc competicions de natació, l’equip de Vedrina treballa per poder assegurar-les al 100%. Una d’aquestes competicions és el Campionat de Catalunya Infantil d’Estiu, que se celebraria a principis de juliol de 2019, 2020, 2021 i 2022. L’Ajuntament també treballa per tancar la Final per Delegacions Territorials, el Campionat de Catalunya màster de natació d’estiu, la Copa Catalunya Waterpolo, el setembre d’aquest any i, per últim, el Campionat de Catalunya de Rutines de natació sincronitzada que tindria lloc el juny de 2022.Els Jocs Mediterranis van deixar una important infraestructura esportiva a la ciutat, que l’Ajuntament pretén aprofitar per convertir Tarragona en un destí del turisme esportiu. «Hem rebut sol·licituds d’usos i peticions d’informació de club esportius i esportistes europeus de cara a la temporada vinent i d’altres indrets de Catalunya i Espanya», apuntava Vedrina el passat agost.Els atletes del Cambrils Club Triatló i el Club Natació Tarraco (CNT) han utilitzat l’espai per entrenar-se.El Palau d’Esports és una de les altres instal·lacions que els Jocs han deixat com a herència. El tercer tinent d’alcalde i el regidor Comissionat dels Jocs, Javier Villamayor, va afirmar ahir que la Generalitat cedirà aquest espai a l’Ajuntament durant aquest gener. Villamayor va coincidir el 13 de desembre amb el secretari general de l’Esport, Gerard Figueres, a la Gala Anual del Comitè Olímpic Espanyol (COE). De la trobada, Villamayor va extreure que l’acord entre les dues administracions és absolut i que el tràmit del conveni serà una realitat el gener. «S’ha fet més soroll que altra cosa. Nosaltres tenim la voluntat que s’arregli aviat», assegurava Villamayor a aquest diari.Els partits de l’oposició han carregat en més d’una ocasió contra l’«opaca» gestió de la competició per part del consistori i un dels temes que generava enfrontaments era el futur ús dels equipaments esportius.Després dels Jocs, l’Ajuntament va obrir la piscina olímpica al públic durant un mes i mig. Durant el primer mes, 7.860 abonats a les piscines municipals van gaudir d’aquestes instal·lacions. L’Ajuntament va registrar 153 altes d’abonaments a les instal·lacions de Campclar. El 16 de setembre es va tancar l’accés al públic i, en un futur, el consistori tornarà a obrir-la al públic, allargant la temporada en què pot estar oberta. L’equip municipal treballa per aclimatar la instal·lació i escalfar l’aigua a la temperatura adient.