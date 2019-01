Els bars de Corsini proposen ampliar l'horari de la festa de Cap d'Any

La celebració va acabar a les dues de la matinada

Actualitzada 01/01/2019 a les 20:48

Centenars de tarragonins celebren el Cap d'Any amb el Carilló Centenars de persones es van aplegar dilluns a la nit a la plaça Corsini per celebrar el Cap d'Any amb el Carilló. L'Ajuntament de Tarragona va organitzar per primera vegada la festa d'entrada d'any al Mercat Central per posar en valor el recent estrenat rellotge ...

Tarragona va arrencar el 2019 per primer cop amb la música del carilló del Mercat Central. Almenys un miler de persones van celebrar les campanades a la plaça Corsini, que va oferir un vistós espectacle audiovisual a la façana del mercat. Quan les agulles del rellotge digital van marcar les 00.00 hores de l’1 de gener del nou any, l’Amparito Roca va sonar per tota la plaça, que va viure la festa de Cap d’Any fins a les dues de la matinada.Després de la ressaca de la festa, ahir alguns locals començaven a muntar les seves terrasses a les onze del matí. Van ser pocs els bars que van decidir obrir durant l’última nit de 2018. Des del Piscolabis, Salvador Sellarès, posava bona nota a l’esdeveniment organitzat per l’Ajuntament, tot i que assenyalava que se li havia fet curt. «A les dues es va acabar la música i tothom va marxar». Des del bar Màrmol, el Joan Miquel va instal·lar una barra al carrer per vendre begudes. Destaca que la nit va transcórrer sense cap incidència i també comenta que li hauria agradat «allargar» més la festa.Rosa Rollan, del Piscolabis, lamentava que molts bars no haguessin obert. «Crec que, ja que s’organitzen iniciatives els negocis, hauríem de col·laborar més», explicava. Segons Rollàn, només van obrir entre tres i quatre bars, mentre que, almenys mitja dotzena, van decidir tancar la persiana, tot i la celebració organitzada per l’Ajuntament pe acomiadar el 2018.Per primera vegada, i de manera excepcional, l’Ajuntament va permetre que bars i restaurants mantinguessin les seves terrasses fins a les quatre de la matinada. A Corsini, però, la festa de Cap d’Any feia incompatible la presència de terrasses. Rollan explicava ahir que, en un principi, havien decidit no obrir el local aquella nit. «Col·locar tota la terrassa representa una hora de feina», assegurava. Com ells, un local del costat considerava que no valia pena muntar la terrassa per una hora, ja que a les quatre de la matinada havien de recollir. D’aquesta manera, quan a les dues del matí el Dj va recollir el seu equip, la plaça Corsini es va començar a buidar ràpidament i la gent va tornar a casa, o bé van buscar un altre local per continuar la festa.