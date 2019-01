El tarragoní Toni Carmona, a la llista de Podem al Congrés

El militant va liderar el partit a la ciutat des dels inicis i va ser secretari general el 2015 i el 2016

Toni Carmona és un dels noms de la llista del secretari general de Podem, Pablo Iglesias, que el passat 21 de desembre, va guanyar les primàries del partit d’esquerres al Congrés dels Diputats. El militant de Campclar tornarà a ser candidat de Podem a les eleccions vinents generals, després que el 2015 ja fos elegit per Iglesias com un dels membres de la llista. En la llista de Podem al Congrés votada pels inscrits, Carmona és el número 44. Laura Quiñones és l’altre tarragonina que integra el grup de futurs candidats. «Estic molt content, és una oportunitat que em brinda Pablo Iglesias i ho assumeixo amb tranquil·litat», explicava ahir Carmona a aquest diari. Carmona participa en Podem des de la seva formació el 2014. Durant les primàries del 2015, es va veure immers en una polèmica quan el sector crític el va acusar de manipular el cens a través d’inscriure persones no residents a la ciutat i que finalment van acabar votant l’equip de Toni Carmona. La Comissió de Garanties del partit va estudiar el cas, però finalment «va acabar en res», assegura. «Va ser una campanya bruta», afegeix aquest operador d’una planta química de Tarragona.Tot i que Carmona és el primer tarragoní a la llista de Podem al Congrés, no significa que en les properes eleccions sigui el número 1 per Tarragona, ja que Podem s’acostuma a presentar als comicis en coalició amb altres partits com ara Iniciativa, Equo i Esquerra Unida. Carmona va ser el primer coordinador del Cercle de Tarragona, una figura organitzativa dins del partit. Més tard es va convertir en el primer Secretari General de la ciutat de Tarragona i va ser Conseller Autonòmic de Podem a Catalunya els anys 2015 i 2016.Sobre el futur de Podem, Carmona explicava ahir que el partit «ha de seguir la línia actual» amb fites, diu, com la pujada del salari. També destaca la «capacitat» d’Iglesias per parlar amb els independentistes. En l’àmbit local, Carmona explica que «costa més treballar» i que els passos s’han anat fent «a poc a poc». El militant del partit morat destaca el treball que es fa als cercles de Torreforta i Ponent.Iglesias va ser l’únic candidat a la presidència del govern espanyol en les primàries, ja que cap dels 80 possibles rivals complien els requisits, que el partit va endurir abans de la votació.