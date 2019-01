El carilló va sonar per accident durant la matinada del 31 de desembre

El consistori demana «disculpes per les molèsties ocasionades»

Us desitgem un molt Feliç Any Nou! https://t.co/U5OmIT3cAp — Elvira Ferrando Tgna (@ElviraTgna) 31 de desembre de 2018

Una avaria en el dispositiu del carilló del Mercat Central va ser la causa per la qual aquest element va sonar durant tota la matinada del 31 de desembre, el dia abans de Cap d’Any. Alguns veïns van denunciar els fets al Diari Més , ja que no van poder dormir a causa de la música que es va escoltar durant cada hora de la matinada.La regidora de Comerç, Elvira Ferrando, va demanar, a través de les xarxes socials, «disculpes per les molèsties ocasionades». En un comunicat, l’Ajuntament de Tarragona donava detalls del que havia passat. «Amb la intenció de satisfer les campanades de Cap d’Any, la programació feta al software del rellotge per l’ocasió ha sofert un imprevist», expressava el consistori en un comunicat. Un dels veïns afectats presentarà una querella contra el consistori.