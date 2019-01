Individus sense indetificar van signar la superfície amb paraules i dibuixos

Actualitzada 02/01/2019 a les 08:55

Els darrers dies han aparegut fins a tres pintades a la superfície de l’aqüeducte de les Ferreres, popularment conegut com el Pont del Diable. Es tracta de signatures amb paraules i dibuixos. En una d’elles hi ha una data: 29 de setembre de 2018. A simple vista, però, no es pot determinar que totes siguin de la mateixa data. Una d’elles està fet amb esprai vermell, mentre que les altres dues són de color negre. Segons alguns veïns del barri més proper, Sant Salvador i Sant Ramon, podrien tenir l’origen en joves que es dediquen a fer pintades a l’espai públic d’aquest estil a la zona. L’aqüeducte, d’època romana, és un dels principals atractius històrics de la ciutat i forma part del conjunt que ara fa dinou anys va ser declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, l’any 2000.