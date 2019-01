L'arquitecte municipal farà dijous al matí una valoració més exhaustiva

Un veí d'un edifici del carrer Smith ha alertat als Bombers de la Generalitat per l'aparició d'unes esquerdes en l'estructura. L'home ha alertat a les 13.40 hores i els cos s'ha dirigit fins al número 3 del barri del Port. Les esquerdes han aparegut a la part superior de la tercera planta, a tocar del forat de l'escala.Els Bombers han assegurat a Diari Més que es tractaria d'un problema d'estructura, tot i que no representa cap perill imminent d'enderrocament. Els veïns no han hagut de ser desallotjats de l'immoble. Tot i així, l'arquitecte municipal visitarà demà la infraestructura per fer una valoració més exhaustiva.