Centenars de tarragonins celebren el Cap d'Any amb el Carilló

La festa a la plaça Corsini va durar fins les dues de la matinada

Actualitzada 01/01/2019 a les 12:53

Centenars de persones es van aplegar dilluns a la nit a la plaça Corsini per celebrar el Cap d'Any amb el Carilló. L'Ajuntament de Tarragona va organitzar per primera vegada la festa d'entrada d'any al Mercat Central per posar en valor el recent estrenat rellotge del carilló.La festa va començar a les onze de la nit amb la crida Tots a plaça! Hola, 2019!, i es va allargar fins a les dues de la matinada. Quan ja s'acostaven les 12 de la nit, els tarragonins preparats amb el raïm van poder seguir les campanades amb el Carilló acompanyat d'un mapping representat sobre la façana del Mercat Central. Un cop tocades les dotze, el Nano Capità, la geganta Negrita, el gegant Moro, la geganta Vella, l’Àliga i el Lleó van iniciar la seva desfilada al compàs del Amparito Roca moment en que els assistents van entregar-se a l'eufòria de la música. Els músics tarragonins Jordi Gilabert i Joan Adserà van ser els encarregats d'amenitzar la jornada.Tot i els problemes que ha donat el Carilló des de que està instal·lat, anit el mecanisme va funcionar a la perfecció. I és que la matinada del 30 al 31, el veïns es van queixar que el mecanisme es va activar cada hora des de la 1 de la matinada fins a les 9 del matí no deixant-los descansar.