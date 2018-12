La venda de la Grossa creix un 20% a través d'Internet i un 4% en total

Una venedora tarragonina: «Com que aquest any el número costa 10 euros, la gent s’ho pensa més»

Actualitzada 30/12/2018 a les 22:28

Molts tarragonins concentraran aquest migdia la seva atenció davant de la pantalla de la televisió amb l’esperança que la fortuna els somrigui amb una pluja de milers d’euros. La Grossa de Nadal repartirà per primer cop 200.000 euros en el seu primer premi. Enguany, la venda de la loteria catalana a través d’Internet ha crescut un 20%. Els consumidors utilitzen la pàgina web oficial o l’app de telefonia mòbil, dos mètodes que permeten escollir la combinació de xifres o bé triar un número aleatori. La venda total de números ha crescut un 4% respecte l’any passat.Per la Míriam, venedora d’aquest comerç, aquest és el principal motiu que explica que hagin venut una quantitat de bitllets inferior a l’any passat. «Abans compraven bastants números, per repartir-los entre la família. Ara, quan veuen que costa 10 euros els costa més», explicava. Al cap d’uns minuts, una clienta demanava un bitllet acabat amb 7. És un dels números preferits pels compradors, a més a més del 5. La Grossa repartirà 20.000 euros per euro jugat en el primer premi. En el segon premi, qui hagi comprat el bitllet de 10 euros rebrà 65.000 euros (6.500 per euro jugat). El tercer premi reparteix 30.000 euros (3.000 per euro jugat), mentre que els dos quarts premis 10.000 euros (1.000 per euro jugat) i els tres cinquens premis 5.000 (500 per euro jugat).En Manel, a qui no li preocupen gaire els fetitxes, sortia amb un número de l’estanc. «Si em toca serà un bon matalàs per mi i la meva dona, ara que estem jubilats», assegurava.La Míriam encara recorda la segona edició de la Grosseria l’any 2014, quan el número guanyador no es va vendre. «A diferència de la Loteria Nacional, que toca molt, la Grossa no trasllada que toca a la població i a la gent li agrada percebre que toca a diferents llocs», assenyala. Després d’un inici accidentat, la Grossa ha acabat guanyant terreny a El Gordo de Navidad. Aquest any, les seves vendes han caigut un 0,18%, mentre que l’augment de vendres de La Grossa coincideix amb els anys més intensos del procés independentista. La Generalitat permetrà la venda en línia fins a les 11 hores d’avui. També es podran adquirir a través del terminal que tenen instal·lat els 2.200 punts de venda que actualment comercialitzen els bitllets.