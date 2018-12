L'Home dels Nassos celebra el seu 50 aniversari al balcó de l'Ajuntament

El personatge ha recorregut el Pla de la Seu fins el Parc de Nadal acompanyat dels més petits

Actualitzada 31/12/2018 a les 14:05

L’Home dels Nassos ha recorregut un any més els carrers de Tarragona des del Pla de la Seu fins a l'Ajuntament. Aquest any ho ha fet d'una manera especial, i és que l'Home dels Nassos ha complert 50 anys i per aquest motiu ha bufat les espelmes del seu aniversari al balcó del Consistori.L'Home dels Nassos, que compta amb tants nassos com dies li queden a l'any, ha despertat l'interès dels més petits, que l'han acompanyat al llarg de tot el trajecte fins al Palau Municipal. Després, el personatge ha continuat la seva ruta fins al Parc de Nadal.L’any 1968 Joan Virgili Basora va tenir la idea de convertir l'Home dels Nassos en un nano que, des d’aleshores, cada cap d’any surt al carrer. Tarragona va ser el primer municipi català que va comptar amb un capgròs dedicat a aquest personatge de la cultura popular i, des del 2016, també és l’únic que compta amb una cançó pròpia per rebre’l, que va ser creada per l’Aula de Música Tradicional i Popular El Tecler.Per commemorar el 50 aniversari, s'ha estrenat el documental de l’Home dels Nassos realitzat l’any 1968 pel fotògraf tarragoní Ramon Vallvé, que l’Arxiu Històric Municipal i la conselleria de Festes de l’Ajuntament han recuperat amb motiu del 50è aniversari d’aquest capgròs.